Umfrage: Kaisers SPÖ bleibt klare Nr. 1

Etwas mehr als eine Woche vor der Kärnten-Wahl liegt die SPÖ klar auf Platz 1.

Wien. Kärntens Peter Kaiser scheint bei der Landtagswahlen am 5. März das Schicksal seiner ÖVP-Kollegen aus Tirol und NÖ erspart zu bleiben. Laut Lazarsfeld-Umfrage für ÖSTERREICH (860 Interviews vom 15. - 20.02.2023) käme die SPÖ des Landeshauptmannes aktuell auf 42 %. Das sind zwar 6 Punkte weniger als 2018 – der Absturz unter 40 % dürfte aber ausbleiben.

FPÖ gedämpft. Denn die erste Verfolgerin – die FPÖ – liegt weit dahinter: 26 % wären zwar ein Plus, aber weit entfernt von den blauen Kantersiegen in NÖ und Tirol. Der Grund heißt „Team Kärnten“: Die frühere Stronach-Partei mit Ex- SPÖ-Politiker Gerhard Köfer könnte sich auf 12 % verdoppeln. Hingegen droht der ÖVP nach NÖ und Tirol auch in Kärnten ein Fiasko: 10 % – Kaisers Koalitionspartner könnte ein Drittel der Stimmen von 2018 verlieren.

Grüne und Neos wären mit 4 % nicht im Landtag. Kommt das tatsächlich so, könnte es theoretisch im Landtag eine Mehrheit gegen die SPÖ geben.