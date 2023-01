Kickl muss ORF-Auftritt in der "ZiB 2" kurzfristig absagen

Am Dienstagabend war Herbert Kickl als Gast im ''ZiB 2''-Studio bei Armin Wolf geladen. Eigentlich, denn der FPÖ-Chef sagte seinen Auftritt im ORF kurzfristig ab.

Zum Jahreswechsel lädt der ORF alle Parteichefs zum Interview in die "Zeit im Bild 2" ein. Am Dienstag wäre FPÖ-Parteichef Herbert Kickl an der Reihe gewesen, doch mit dem erwarteten Interview-Duell zwischen Kickl und ZIB-Moderator Armin Wolf – es wäre nicht der erste verbale Schlagabtausch zwischen dem Politiker und dem Journalist – wird es nichts. Der Grund: Kickl musste aus gesundheitlichen Gründen passen. Wie Wolf selbst auf Twitter bekanntgab, sei der 54-Jährige erkrankt.

Vorgestern war Frau Rendi-Wagner da, morgen wird Herr Nehammer da sein. Herr Kickl, der für heute zugesagt hatte, ist erkrankt, kommt demnächst. — Armin Wolf (@ArminWolf) January 10, 2023

Das Interview mit Kickl soll "demnächst" nachgeholt werden. Statt ihm wird die deutsch-iranische Journalistin und Autorin Natalie Amiri im Studio Platz nehmen. Am Mittwoch ist Bundeskanzler Karl Nehammer als nächster Parteichef geladen.