Köstinger-Rücktritt: Muss jetzt auch Schramböck gehen?

Am kommenden Parteitag am Samstag will Kanzler Nehammer sein Team umbauen. War der Rücktritt von Ministerin Köstinger nur der Anfang einer größeren Personal-Rochade?

Parteiintern soll sich bei der Volkpartei einiges verändern: Regierungsinsidern zufolge geht es darum, sich als Parteiorganisation breiter aufzustellen. Unter anderem soll Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck vor der Ablöse stehen. „Schramböck gilt als Schwachstelle im ÖVP-Team. Schon in den letzten Wochen hat ihr Nehammer kaum noch wichtige Aufgaben zugeteilt, um ihre öffentlichen Auftritte auf ein Minimim zu beschränken“, erklärte ein Regierungsmitglied gegenüber oe24. Wunschkandidatin der VP-Spitzen ist – wie bereits seit Jahren – die Tiroler Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha Schulz. Sie hatte wiederholt abgelehnt. Laut dem "Kurier" könnte auch die Ablöse von VP-Generalsekretärin Laura Sachslehner bevorstehen. Sachslehner selbst dementiert die Gerüchte. Aber: In der ÖVP hört man seit Wochen, dass die junge Türkise „diesen Job in einer Parteikrise nicht kann“.