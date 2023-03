Die Kärntner Grünen verpassten am Sonntag den Einzug in den Landtag. Die Enttäuschung war danach nicht nur bei Spitzenkandidatin Olga Voglauer, sondern auch bei der Bundesparteispitze groß.

''Das Ergebnis entspricht nicht dem, was wir uns gewünscht und erhofft haben'', erklärten Bundessprecher Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev in einer Aussendung. Bedauerlicherweise sei es nicht gelungen, mehr Menschen in Kärnten von den Themen der Grünen zu überzeugen. "Trotzdem gilt unser Dank Olga Voglauer, die in Kärnten gute und wichtige Arbeit leistet", hieß es weiter. Auch allen Kärntnern, die Grün gewählt haben, wolle man danken. Der Einsatz für den Klimaschutz sei ein Marathon und kein Sprint.

"Wir werden jedenfalls weiter für das Überlebensthema unseres Planeten kämpfen – in der Bundesregierung wie auch in Kärnten. Die Grünen sind immer und überall eine starke Stimme für den Klimaschutz“, betonten Kogler und Stoytchev.

Voglauer ist seit Juni 2019 Landessprecherin der Grünen Kärnten. Bei der Nationalratswahl 2019 kandidierte sie als Spitzenkandidatin im Landeswahlkreis Kärnten, es folgte der Einzug in den Nationalrat. Bei den Koalitionsverhandlungen verhandelte sie in der Hauptgruppe Klimaschutz, Umwelt, Infrastruktur und Landwirtschaft. Im Parlamentsklub wurde sie Bereichssprecherin für Land- und Forstwirtschaft sowie Volksgruppen, sie ist zudem seit 2021 stellvertretende Klubobfrau.