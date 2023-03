Impfgegner bescherten Kaiser Wahldebakel

In den den Gemeinden, wo die meisten Impfgegner sind, hat die SPÖ am meisten verloren (Stall etc.) - da hat die FPÖ bzw Team Kärnten am meisten gewonnen.

Die hohen Verluste für die SPÖ bei der Landtagswahl in Kärnten spiegeln sich auch in den Gemeindeergebnissen wider. So musste die Sozialdemokratie in 128 der 132 Gemeinden ein Minus hinnehmen. . Besonders stark sind die Verluste dabei in den vergleichsweise impfskeptischen Gemeinden ausgefallen – hier könnte zugleich FPÖ und Team Kärnten stark zulegen.

Am deutlichsten wird dieses Muster im Mölltal im Westen Kärnten. In Stall, dem Ort mit der geringsten Durchimpfungsrate Österreichs, kam die FPÖ auf 53,8 Prozent der Stimmen. Die SPÖ musste hingegen ein Minus von 23,11 Prozentpunkten hinnehmen. Ähnlich war das Wahlergebnis in den ebenso impfskeptischen Nachbargemeinden von Stall. Die FPÖ holte auch in Rangersdorf, Flattach, Reißeck und Mörtschach Platz 1, die SPÖ musste hingegen starke Verluste hinnehmen.

Die FPÖ hatte in impfskeptischen Gemeinden gezielt mobilisiert. So hatte etwa Parteichef Herbert Kickl im Wahlkampf Stall besucht.

Die stärksten Stimmenverluste für die SPÖ:



Stall: -23,11 Prozentpunkte (23,1 Prozent)

Micheldorf: -14,9 Prozentpunkte (42,18 Prozent)

Maria Rain: -14,23 Prozentpunkte (33,7 Prozent)

Reißeck: -14,21 Prozentpunkte (35,71 Prozent)

Schiefling am Wörthersee: -13,73 Prozentpunkte (35,95 Prozent)

Die stärksten Stimmenzuwächse für die FPÖ: