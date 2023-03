Kärnten-Wahl: Fast 50.000 Wahlkarten ausgestellt

Fast 50.000 Wahlkarten wurden für die Kärntner Landtagswahl am Sonntag laut Landeswahlbehörde ausgestellt. Das ist neuerlich ein deutlicher Anstieg und nahezu eine Verdoppelung gegenüber der Wahl 2018.

Für die Kärntner Landtagswahl am Sonntag sind laut Landeswahlbehörde 49.420 Wahlkarten ausgestellt worden. Das ist neuerlich ein deutlicher Anstieg und nahezu eine Verdoppelung gegenüber der Wahl 2018. Bei 428.929 Wahlberechtigten heuer entspricht der Anteil der Wahlkarten 11,5 Prozent. Wahlkartenwähler können per Briefwahl wählen oder ihre Wahlkarte am Sonntag in einem Sprengel ihrer Heimatgemeinde abgeben.

In Klagenfurt wurden 5.818 Wahlkarten ausgestellt, in Villach 4.197. Laut Magistrat Villach wurden davon mehr als 3.100 bereits retourniert, womit noch mit der Abgabe von rund 1.000 Wahlkarten am Sonntag in den Sprengellokalen erwartet wird. Für die Auszählung der Wahlkarten wurde in Villach eine eigene Einheit gebildet. Mit einem vorläufigen Endergebnis sei in den frühen Abendstunden zu rechnen.

Abgesehen von der Briefwahl haben 25.408 Kärntnerinnen und Kärntner von ihrem Wahlrecht schon am Vorwahltag Gebrauch gemacht. Das entspricht 5,92 Prozent der Wahlberechtigten.