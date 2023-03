Kickl: ''Kärntner Absage an Klima-Kommunismus''

Der FPÖ-Bundesparteiobmann gratulierte Erwin Angerer und der FPÖ-Kärnten in einer Aussendung zum besten freiheitlichen Ergebnis in der ''Post-Haider''-Ära.

FPÖ-Chef Herbert Kickl reagierte in einer Aussendung auf die Zugewinne der FP bei der Kärnten-Wahl. Er sprach vom "besten Ergebnis in der Geschichte der FPÖ Kärnten in der Zeit nach Jörg Haider". Nach Tirol und Niederösterreich seien die Freiheitlichen auch in Kärnten im Steigflug. Das heutige Minus für die SPÖ sei eine kräftige "Wählerwatsch ́n" für das Verhalten von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) während der Pandemie, interpretierte Kickl in einer Aussendung. Das Scheitern der Grünen interpretierte er als "klare Kärntner Absage an Klima-Kommunismus und linke Gesellschaft-Utopien".

Kickl: Seitenhieb gegen Regierungsparteien

Für die Bundespolitik habe die Wahl im Wesentlichen bestätigt, dass der "SPÖ-Erosionsprozess nicht gestoppt sondern intensiviert" werde und dass die Regierungskombination aus ÖVP und Grün bei den Menschen "unwiederbringlich unten durch sei - immerhin haben die Regierungsparteien in Kärnten zusammen gerade einmal 21 Prozent bekommen", so Kickl.