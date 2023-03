Köfer: ''Freunderlwirtschaft wurde abgewählt''

''Freunderlwirtschaft wurde abgewählt'', meinte er in Bezug auf das Ergebnis der SPÖ. Und: ''Es ist ein schöner Tag für das Team Kärnten.''

Klagenfurt. Team Kärnten-Spitzenkandidat Gerhard Köfer hat sich am Sonntag in einer ersten Reaktion "sehr zufrieden" mit dem Wahlergebnis gezeigt: "Freunderlwirtschaft wurde abgewählt", meinte er in Bezug auf das Ergebnis der SPÖ. Und: "Es ist ein schöner Tag für das Team Kärnten."

Das Team Kärnten habe sich zehn Prozent als Wahlziel gesetzt: "Jetzt sind es 9,4 Prozent, mit dem Klagenfurter Ergebnis ist noch einiges möglich", sagte Köfer - in der Landeshauptstadt stellt das Team Kärnten mit Christian Scheider den Bürgermeister. Auf Spekulationen über eine Koalition wollte er sich vorerst nicht einlassen: "Der Landeshauptmann wird zu Gesprächen einladen, wir werden jedes Ergebnis akzeptieren." Köfer hatte im Wahlkampf erklärt, Landeshauptmann werden zu wollen, er hielt auch eine Koalition gegen die SPÖ für möglich.