Wahl-Showdown auf oe24.TV

Auf oe24.TV lieferte sich die Kärntner Top-Politik einen heftigen Schlagabtausch.

Klagenfurt/Wien. Am Sonntag wählt Kärnten seinen Landtag neu – oe24.TV lud zur Elefantenrunde. Mit dabei: Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ), Martin Gruber (ÖVP), Gerhard Köfer (TK), Olga Voglauer (G) und Janos Juvan (Neos).

FPÖ und Team Kärnten mit verbalen Attacken

Köfer (TK) greift FPÖ an: Wir machen diese rechte Hetze nicht mit, das ist der Unterschied zur FPÖ. Angerer hat noch nie im Landtag gearbeitet, wir brauchen auch keinen Kickl, der uns sagt, was wir tun sollen.

Angerer (FPÖ) kontert Köfer: Wir wissen, wo der Herr Köfer herkommt: Er ist ein beleidigter Sozialdemokrat, der sich jetzt als Freiheitlicher gibt.

Koalitionen: Kaiser warnt vor Mehrheit gegen ihn

Kaiser (SPÖ) warnt vor Mehrheit gegen sich: Wenn man will, dass Peter Kaiser Landeshauptmann bleibt, wird man ihn wählen müssen. Gruber (ÖVP) eher für Koalition mit SPÖ: Es wird ein klares Votum geben – die stimmenstärkste Partei hat den Regierungsauftrag.

Voglauer (G) über Varianten: Landeshauptmann Kaiser ist fix, andere Varianten sind vom Tisch zu wischen. Nur wir können frischer Wind im Landtag sein.

Migration: Neos und TK gegen »rechte Hetze«

Angerer (FPÖ) zu Migration: Es gibt ein Riesenproblem mit Asyl. Auch wenn man als rechter Hetzer beschimpft wird, müssen wir über Fakten reden Man muss die soziale Hängematte hier abspannen.

Köfer (TK) kontert Angerer: Ich habe als Bürgermeister verhindert, dass Syrer und Afghanen bei uns untergebracht werden – das kann man ohne Hetze tun.

juvan (NEOS) an Angerer: Dieses Thema müssen wir aktiv managen: Weder linke Träumerei noch rechte Hetze kann das schaffen.

Hitzige Diskussion um Windkraft in Kärnten

Kaiser (SPÖ) über Windräder: Ich könnte mir regio­nale Wertschöpfung mit Windrädern aus Holz vorstellen. In Kärnten könnte man Betriebe daran beteiligen, auf eine Zahl möchte ich mich nicht einlassen.

voglauer (g) über fehlende Energiepläne: Überall findet Energieraumplanung statt, bei uns nicht. Wasserkraft alleine reicht nicht aus. Bei Windkraft könnten wir die Gemeinden an den Gewinnen beteiligen. Gruber (Övp) will keinen Windkraft-Ausbau: Es geht um einen gesamten Energiemix – vor allem aber muss der Fokus bei Wasser und Biomasse sein. Zuletzt gibt es auch Windkraft: Wenn die Gemeinden solche Windräder wirklich wollen, dann sollen sie auch möglich sein.