Abwerzger: Dank Van der Bellen erster Schritt zu Kanzler Kickl

Während die Tiroler ÖVP den Ausgang der Landtagswahl zurückhaltend kommentierte ("Vertrauen zurückerarbeiten"), sah die Tiroler FPÖ angesichts des satten Zugewinns in Niederösterreich "einen weiteren Schritt, dass die FPÖ endlich in Österreich die politische Führungsrolle übernimmt". Wie die Freiheitlichen sahen auch die anderen Parteien den Verlust der absoluten Mehrheit der ÖVP positiv. Das Abschneiden der FPÖ wiederum bewerteten SPÖ und Grüne kritisch.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) interpretierte das niederösterreichische Wahlergebnis in einer ersten Reaktion gegenüber ORF Tirol als "Auftrag über die niederösterreichischen Landesgrenzen hinaus, Vertrauen zurückzuerarbeiten". Es gebe einen Vertrauensverlust in die gesamte Politik, so der Landeshauptmann. Die aktuellen Herausforderungen seien aber auch "keine einfachen Voraussetzungen für die niederösterreichische ÖVP" gewesen.

"Nach unserer Landtagswahl in Tirol sind wir Freiheitliche wieder auf dem Erfolgsweg, und dieser Erfolgsweg wird anhalten", sagte Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Das Wahlergebnis beurteilte Abwerzger auch als Schritt, "dass Österreich wieder echte Heimat wird, und das geht nur mit einem Bundeskanzler Herbert Kickl". Er bedankte sich auch ausdrücklich bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dieser habe mit seiner "demokratiefeindlichen Ausgrenzungspolitik" den Wahlturbomotor für die FPÖ gezündet.