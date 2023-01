Landbauer kam mit Frau und Baby zum Wahllokal

Der FPÖ-Spitzenkandidat wurde bon Ehefrau Simone und Tochter Luise begleitet.

FPÖ-Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer hat am Sonntag als erster der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Niederösterreich seine Stimme abgegeben. Er schritt in Begleitung von Ehefrau Simone und Tochter Luise im Kinderwagen kurz nach 10.00 Uhr in Wiener Neustadt zur Wahlurne. Der Freiheitliche gab sich zuversichtlich.

"Jetzt ist der Wähler am Wort", sagte er beim Eintreffen vor der Otto Glöckel Sportvolksschule. Er habe ein "sehr gutes Gefühl". Die FPÖ werde von den Parteien der Sieger sein, wichtig sei zudem der Wähler als Sieger.

Ein "guter Tag" werde der Wahlsonntag, "wenn das System ÖVP in Niederösterreich gebrochen ist", betonte Landbauer. Einmal mehr bekräftigte er, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nicht zur Landeshauptfrau zu wählen (in der konstituierenden Sitzung des Landtags, Anm.). Ehe am Nachmittag der Weg nach St. Pölten anstand, wollte der FPÖ-Spitzenkandidat noch einige Stunden im Kreise seiner Familie verbringen.