ÖVP rechnet mit Verlust und bangt um Regierungsmehrheit

Die ÖVP Niederösterreich ist darauf eingestellt, dass sie bei der Landtagswahl am Sonntag die absolute Mandatsmehrheit verliert. Das gab es erst zweimal (1993 und 1998). Als Wahlziel hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner "40 plus" ausgegeben. Dies auch mit Blick auf die Landesregierung: Zum Erhalt von mindestens 5 der 9 Regierungsposten braucht die VP gut über 40 Prozent. Mit unter 40 ginge - erstmals in der Zweiten Republik - die VP-Regierungsmehrheit verloren.

Bisher hatte die NÖ-VP - auch in der Zeit ohne Landtags-Absolute - immer das alleinige Sagen in der Landesregierung. Denn diese wird nach dem Proporzsystem gebildet (wie sonst nur noch in Oberösterreich und ähnlich in Wien). Damit reicht für Regierungsbeschlüsse die Mehrheit - während in den nach dem Mehrheitssystem gebildeten Koalitions-Regierungen (wo sich die Koalition die Posten in den Verhandlungen aufteilt) Einstimmigkeit vorgesehen ist.

Eine Stimmenanteils-Marke für den Erhalt der ÖVP-Absoluten in der niederösterreichischen Regierung lässt sich nicht exakt festlegen. Die Regierungssitze werden auf Basis der Landtagsmandate nach dem d'Hondtschen Verfahren verteilt, und da kommt es sehr auf das Stärke-Verhältnis der Parteien zueinander an. Mit rund 42 Prozent wäre der fünfte Regierungssitz der ÖVP wohl gesichert, hat der Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik berechnet. "Steht ein 3er vorne, schaut es mit der absoluten Landtagsmehrheit sehr schlecht aus", ließ er (via Twitter) wissen.

Mit dem Proporz-System bekommen alle größeren Landtagsparteien in Niederösterreich (mit in der Regel an die 10 Prozent bzw. fünf Mandaten) einen Regierungsposten. Seit der Wahl 2018 stellt die ÖVP sechs der neun Regierungsmitglieder, die SPÖ zwei und die FPÖ eines.