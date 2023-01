NEOS sprechen nach Zugewinnen von 'Schönem Ergebnis'

NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini hat nach der Landtagswahl in Niederösterreich ein 'schönes Ergebnis' sowie ein "solides Wachstum" ihrer Partei geortet.

Laut ersten Hochrechnungen gibt es für Pink ein Plus, der angepeilte Klubstatus wurde aber verfehlt. Diesbezüglich will Collini noch abwarten, notfalls bis Mitte der Woche. "Es ist noch nicht alles ausgezählt", betonte die Landessprecherin.

Generell habe es eine "Absage an die Machtpolitik der ÖVP" gegeben. Sie habe nun eine Ibiza-Koalition, also Schwarz-Blau, als "Sorge". Die anstehende Wahlparty habe man sich nun jedenfalls verdient, konstatierte Collini.

Auch Scherak zufrieden

Auch "Wir sind mit unserer Performance zufrieden", so Nikolaus Scherak von den NEOS. Die NEOS konnten sich auf über 6 % steigern. Der Misserfolg von der FPÖ überrascht ihn nicht: "Die FPÖ spricht oft die richtigen Themen an, hat aber keine Lösungen. Und wenn dann die ÖVP auf diese Themen nicht eingeht, dann kommt so ein Ergebnis dabei raus".

Das Wahlergebnis wolle Scherak später analysieren "man muss aber immer schauen, wo man herkommt".