So jubelt Kickl: ''Tag der Freiheit''

Als klarer Sieger geht die FPÖ aus der heutigen Landtagswahl hervor. Die Blauen legten gegenüber 2018 stark zu und überholten die SPÖ.

Während die SPÖ heute ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis hinnehmen muss (bisher 21,57 Prozent im Jahr 2013) und auch die ÖVP stark abstürzte, darf sich die FPÖ über Zugewinne freuen. Die Blauen überholen mit 25,4% sogar die SPÖ. Für Parteiobmann Kickl ein "Tag der Freiheit für die Niederösterreicher". Udo Landbauer und den niederösterreichischen Freiheitlichen sei heute eine Sensation gelungen, so Kickl weiter. "Das bisher historisch beste Ergebnis von 16 Prozent 1998 wurde bei weitem übertroffen."

Der heutige Abend habe doppelte Bedeutung, denn er werde auch Auswirkungen auf die Bundespolitik haben, zeigte sich der Parteiobmann überzeugt: „ÖVP und SPÖ – die beiden großen Verlierer von heute – stehen genauso wie die Grünen für eine Politik, bei alles andere an erster Stelle steht, nur nicht die eigene Bevölkerung. Eine derartige Politik, die sich gegen die eigene Bevölkerung richtet, wurde heute in Niederösterreich abgewählt und sie wird auch österreichweit – eher früher denn später – abgewählt werden", so Kickl.