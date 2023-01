SPÖ Babler feiert in Traiskirchen historischen Wahlerfolg

Der SPÖ-Bürgermeister Andi Babler konnte als einer der wenigen SPÖ-Kandidaten ein plus einfahren. Er freut sich zudem über viele Vorzugsstimmen.

Der linke Shootingstar der SPÖ kann in Traiskirchen die Stimmenanzahl sogar noch ausbauen. Der Bürgermeister kam iauf 46,6% und hat damit ein Plus von mehr als drei Prozent im Vergelich zum letzten Wahlgang vor fünf Jahren. Babler freut sich über ein "historisches Wahlergebnis" für die SPÖ in Traiskirchen.

"Und unglaubliche 3.500 persönliche Vorzugsstimmen hier in Traiskirchen. Wieviele da noch landesweit dazukommen, erfahre ich erst morgen. Danke euch!!! Wir haben mit euch allen gemeinsam Haltung gezeigt!".

Yeah!!!! Ein historischer SPÖ-Sieg in unserer Stadt mit 46,6% (+3,8%!!!).

Wir haben mit euch allen gemeinsam Haltung gezeigt! pic.twitter.com/inPIdoXSZM — Andi Babler (@AndiBabler) January 29, 2023

Damit stemt sich Babler gegen den Trend der SPÖ in ganz Niederösterreich Verluste hinnhemen.