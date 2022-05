Susanne Kraus-Winkler (67)war bisher Branchenvertreterin für die Hotellerie.

Unternehmerin. Bereits neben dem Betriebswirtschaftsstudium an der WU arbeitete Susanne Kraus-Winkler im elterlichen 4-Sterne-Hotel in Großenzersdorf mit. Später leitete sie das Hotel selbst, gründete die Loisium-Gruppe, die Wein- und Spa-Hotels entwickelt und vertrat die Hotellerie in der WKÖ. Die 67-jährige Expertin wird jetzt Tourismus-Staatssekretärin.