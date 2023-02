Es braucht Aufarbeitung der Corona-Zeit

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Drei Jahre nach dem Ausbruch von Covid beendet Österreich endlich sein Corona-Regime. Allerdings erst mit einiger Verspätung: Während es praktisch in ganz Europa keine Corona-Regeln mehr gibt, werden sie bei uns erst mit Sommer auslaufen. Das ist nicht ganz nachvollziehbar, denn spätestens ab dem Frühling werden die (ohnehin schon geringen) Zahlen endgültig sinken.

Fest steht: Die Corona-Zeit muss nun auch politisch in einem U-Ausschuss aufgearbeitet werden. Und zwar nicht als Populismus-Show, wie die FPÖ ­einen solchen Ausschuss anlegen will, sondern ganz sachlich: Von den Überförderungen für Unternehmen über die Freunderlwirtschaft bei der Vergabe bis hin zu Schulschließungen, Lockdowns und Impfdosen-Anschaffung.

Österreich hat in der Corona-Krise am Anfang vieles richtig gemacht – und schnell reagiert. Aber in den folgenden drei Jahren ist auch einiges komplett aus dem Ruder gelaufen. Das gehört nun unabhängig und sachlich evaluiert. Die Frage ist nur, ob unsere Parteien dazu in der Lage sind …