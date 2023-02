Es braucht einen U-Ausschuss

Meinung am Weekend: Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Die Corona-Pandemie ist nun wohl endlich überstanden, zumindest in gesundheitlicher Hinsicht. Wirtschaftlich wird uns diese Krise noch lange ­beschäftigen, immerhin wurden zig Milliarden Euro an Steuergeld eingesetzt, um die Öffentlichkeit zu informieren und Unternehmen zu stützen. Doch wohin genau ist das viele Geld geflossen, wer hat sich daran bereichert und wer musste durch die Finger schauen? Genau das gehört aufgearbeitet. Und es gehört aufgearbeitet, was aus den demokratiefeindlichen Elementen wurde, die Corona-Demonstrationen gezielt unterwandert und zum Staatsstreich aufgerufen haben. Ich erinnere daran, dass in Chatgruppen allerhand Verschwörungen vorbereitet wurden und Menschen, darunter auch ich, zu Zielscheiben gemacht wurden. Haben die Sicherheitsbehörden hier jemals die Verantwortlichen ausgeforscht und inhaftiert? Am besten es wird ein Untersuchungsausschuss eingesetzt mit dem Ziel, all das aufzuarbeiten. Die nächste Krise kommt bestimmt und so eine umfassende Reflexion könnte uns dabei helfen zu verstehen, was wir das nächste Mal besser machen können.