FPÖ als einzige Alternative

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Ist es ein Wunder, dass de FPÖ auf Platz 1 aller Umfragen rangiert? Kaum ein politischer Insider zeigt sich über die jüngste innenpolitische Demoskopie erstaunt. Denn, wer wählt schon einen leidenschaftslosen Kanzler, der als gelernter Kommunikator das Charisma eines Meters Feldweg hat, den Menschen in Österreich durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland binnen 9 Monate den Wohlstand und Österreich den sozialen Frieden raubte. Kein Mensch wählt doch den Koalitionspartner, die GrünInnen, die mit ihrem Kleben an den wohldotierten Sesseln der Macht jede Korruptionsaffäre des Regierungspartners geduldig über sich ergehen lassen. Kein Mensch wählt eine SPÖ, deren Vorsitzende von den eigenen Landeshauptleuten in regelmäßigen Abständen sturmreif geschossen wird, deren einziges Thema am Höhepunkt der Teuerung eine Diskussion um die alltäglichen Grußformen im Land ist. Und kein Mensch, wählt die Neos, die inhaltlich irgendwo zwischen den Welten tanzen, in ihren Standpunkten für den Wähler nicht greifbar sind. Daher sticht die einzige Alternative derzeit, macht die FPÖ unter Kickl das Rennen. Aber bis zur Wahl rinnt noch viel Wasser über die Donau.