ORF-Abzocke: Für wie dumm hält uns die Regierung?

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Es ist so absurd, dass man fast an einen Faschingsscherz glauben könnte: Mitten in der Teuerungskrise brummt die Regierung den Österreichern eine ORF-Zwangssteuer auf. 300 Euro MUSS jeder künftig für den ORF bezahlen – egal, ob man ORF schaut oder nicht (rund 70 % der Österreicher tun das nachweislich nicht mehr). Leider ist das kein Scherz, sondern türkis-grüne Realität.

Besonders frech: Die ORF-Zwangssteuer soll jedem automatisch (!) vom Gehalt bzw. der Pension ­abgezogen werden. Die neue ORF-Abzocke frisst damit gleich einmal die Abschaffung der kalten Progression auf, die uns von der Regierung als großer Erfolg verkauft wurde und eigentlich entlasten hätte sollen. Statt Steuer-Senkungen, die angesichts der Teuerung so bitter nötig wären, gibt es in Österreich neue Belastungen.

Die Regierung hat sich mit dieser ORF-Zwangssteuer ein Mega-Ei gelegt. Niemand kann verstehen, warum der ORF nicht (deutlich sparsamer) aus dem Budget finanziert wird und die völlig überholte Rundfunk-Gebühr endgültig abgeschafft wird, wie es beispiels­weise Frankreich vorgemacht hat. Stattdessen müssen wir künftig eine der höchsten Steuern in ganz Europa für den ORF zahlen. Und die Regierung will uns allen Ernstes einreden, dass der ORF ja eh um 4 Euro (!) billiger wird. Das ist kein schlechter Scherz mehr, sondern nur noch eine Verar…ung!