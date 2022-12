Schützen wir zu Weihnachten unsere Liebsten

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Unwillkommene „Geschenke“. Sie können an den Weihnachtsmann glauben – oder nicht. Viren kümmert es freilich nicht, ob Sie an sie glauben – oder nicht. Sie sind real und derzeit leider häufiger unwillkommene „Präsente“, die Sie am 27. Dezember leider nicht umtauschen können. Corona-, Influenza- oder RSV-Viren können zwar auch leuchtende Augen und glühende Bäckchen auslösen, aber nicht aus Freude. Für ältere Menschen – Oma, Opa, Mutter, Vater, Onkel, Tante – könnten sie mit einem Spitalsaufenthalt enden. Trotz Rekord-Virengeschehen kann man aber (relativ) sichere Weihnachten feiern. Und dafür muss man nicht einmal bis zum Nordpol. Was Ärzte raten?

Gehen Sie sich bitte (PCR) testen.

Wenn Sie Symptome haben – Husten, Schnupfen, Fieber –, verzichten Sie auf das Fest mit älteren oder empfindlicheren Familienmitgliedern.

Tragen Sie in Innenräumen mit vielen (unbekannten) Menschen FFP2-Masken. Sie schützen vor Influenza und RSV-Viren mindestens so sehr wie vor Covid.

Lüften Sie die Räume während der Feier.

China als Tragödie und Mahnung für alle

Welle. China – dort eskaliert Covid gerade – zeigt, wie man es nicht macht: Von einem ex­trem ins andere – von zero Covid zu einfach laufen lassen – fallen. Zeigen wir nach drei Jahren Pandemie lieber Verantwortung und schützen wir unsere Liebsten.