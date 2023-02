SPÖ hat Rendi-Problem, Kanzler ein ÖVP-Problem

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

ÖVP und SPÖ kommen nicht aus dem Umfrage-Tief. Die Gründe dafür sind durchaus unterschiedlich.

Die SPÖ hat offensichtlich ein Rendi-Problem: In der Kanzlerfrage liegt die rote Parteichefin – die monatelang in Führung war – mit 13 % nur noch abgeschlagen auf Platz 3. Kein Wunder, wenn fast schon täglich ein Partei-Grande ausrückt und sie öffentlich infrage stellt. Dass Rendi trotz dieser Dauer-Querschüsse durchhält, ist bewundernswert. Auf Dauer wird die SPÖ sich aber eine Alternative einfallen lassen müssen: Die eigene Parteichefin haben die Roten so beschädigt, dass sie keine Wahl mehr gewinnen kann.

Kanzler Nehammer hat hingegen ein ÖVP-Problem: Er liegt in der Kanzlerfrage gleichauf mit FPÖ-Chef Kickl. Seine ÖVP ist hingegen mit nur noch 19 % (!) auf ein Allzeit-Tief zurückgefallen. Das türkise Image ist dauerhaft ramponiert, kaum noch jemand will zugeben, die „Korruptionisten-Partei“ ÖVP zu wählen. Nehammer sitzt dennoch fest im Sattel – keiner will sich diese „Mission Impossible“ derzeit freiwillig antun.

Der lachende Dritte ist Herbert Kickl. Den will zwar – bis auf ein paar Hardcore-Blaue – auch niemand als Kanzler, aber solange SPÖ und ÖVP mit sich selbst beschäftigt sind, hat die FPÖ ein leichtes Spiel.