Spült blaue Welle Kickl ins Kanzleramt?

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Die neue Umfrage ist für ÖVP und SPÖ dramatisch. Nicht nur, weil die FPÖ mit ihren 29 Prozent an der 30-Prozent-Marke kratzt und damit schon 6 Prozentpunkte in Führung liegt. Sondern auch, weil Kickl mittlerweile in der Kanzlerfrage davonzieht.

Jeder fünfte Österreicher würde Kickl bereits direkt zum Kanzler wählen. Die Angst vor dem „Gottseibeiuns“ Kickl schwindet von Woche zu Woche. Am Kickl-Höhenflug ist auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht ganz unbeteiligt, der der FPÖ mit seinem „Kanzler-Boykott-Sager“ völlig ohne Grund einen Elfmeter aufgelegt hat.

Die FPÖ kann damit genau jenen Schmäh wiederholen, den sie jahrelang perfektioniert hat: Alle sind gegen uns. Und weder SPÖ noch ÖVP scheinen gegen den blauen Höhenflug irgendwelche Rezepte zu haben, außer jener Ausgrenzungspolitik, die schon in den letzten Jahrzehnten nicht funktioniert hat.

Kickl kann sich zurücklehnen. Die FPÖ wird auch bei den kommenden Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg stark zulegen. In Salzburg könnte Marlene Svazek mit etwas Glück sogar den Landeshauptfrau-Sessel erobern. Und die blaue Welle könnte sogar Kickl ins Kanzleramt spülen.