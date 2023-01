Message Control: Ex-Kurz-Sprecher Fleischmann schreibt Buch

Gerald Fleischmann bringt im Februar ein Buch zum Thema "Message Control" auf den Markt.

Im November des vergangenen Jahres kehrte Gerald Fleischmann nach einem Jahr Pause zurück und übernahm die Leitung der ÖVP-Kommunikation. Der 49-Jährige gilt als einer der Väter der türkisen "Message Control" (die durchorganisierte Platzierung von Themen in Medien und das einheitliche Auftreten der Regierung).

"Was Sie schon immer über Politik und Medien wissen wollten"

Am 11. Februar veröffentlicht Fleischmann nun ein Buch mit dem Titeln „Message Control. Was Sie schon immer über Politik und Medien wissen wollten“ (Edition a, €23,-). Darin beschreibt der ehemalige Kurz-Sprecher, wie die Politik Informationen steuert, die an die Öffentlichkeit gelangen.

© edition a

Fleischmann schildert im Buch „wie die geheimen Kniffe und Strategien bekannter Polit-Größen aus den vergangenen Jahrzehnten funktionieren“. Der 49-Jährige erzählt dabei laut Verlag „anekdotisch und unterhaltsam“ über seine Erfahrungen in der Politik.

Fleischmann, der in seiner Anfangszeit auch kurz in den Journalismus hineingeschnuppert hatte, begann seine Karriere in der Volkspartei im Jahr 2003 in der Kommunikationsabteilung der ÖVP Niederösterreich. Später war er unter Justizministerin Claudia Bandion-Ortner tätig, ehe er zu Sebastian Kurz ins Integrationsstaatssekretariat wechselte. Ihn begleitete Fleischmann bis ins Kanzleramt, wo er unter anderem stellvertretender Kabinettschef und Medienbeauftragter war. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er als Moderator der praktisch täglichen Pressekonferenzen zur Beginn der Coronakrise bekannt.