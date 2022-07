Nächstes Regierungsmitglied hat Corona

Nach Vizekanzler Kogler wurde jetzt Justizministerin Zadic positiv auf Corona getestet.

Wien. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist Mittwochfrüh mittels Antigen-Test positiv auf Covid-19 getestet worden und wartet jetzt auf das Ergebnis eines PCR-Tests. "Ich wurde heute Früh per Antigen-Test positiv auf COVID-19 getestet und warte jetzt auf das Ergebnis eines PCR-Tests. Ich befinde mich deshalb in Selbstisolation und arbeite vorerst von zuhause aus", gibt die Ministerin via Twitter bekannt.

Ich wurde heute Früh per Antigen-Test positiv auf COVID-19 getestet und warte jetzt auf das Ergebnis eines PCR-Tests. Ich befinde mich deshalb in Selbstisolation und arbeite vorerst von zuhause aus. — Alma Zadic (@Alma_Zadic) July 13, 2022

Die Ministerin befinde sich deshalb in Selbstisolation und arbeite vorerst von zuhause aus, teilte auch ihr Büro via Aussendung mit. Erst vor zwei Tagen war Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) definitiv positiv getestet worden.