NÖ-Wahl: SPÖ-Sujet sorgt für Lacher im Netz

Knapp drei Wochen vor der NÖ-Wahl präsentieren nacheinander alle Parteien ihre Sujets. Ein Plakat der SPÖ-NÖ sorgt im Netz aktuell für einige Lacher.

Am 29. Jänner wählt Niederösterreich. Dass die ÖVP mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den ersten Platz behalten wird, ist so gut wie fix. Für eine Absolute könnte es jedoch eine Zitterpartie werden. Die Konkurrenten versuchen mit allen Mitteln, Stimmen von der ÖVP abzuwerben – so manches Sujet wirkt jedoch unglücklich.

So zeigt sich der SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl auf einem Sujet als "der rote Hanni". Neben dem Schriftzug strahlt Schnabl über beide Backen.

© SPÖNÖ ×

Unter dem Twitter-Post, wo das neue Sujet-Plakat Schnabls präsentiert wurde, hagelt es jedoch Kritik an der etwas missglückten Inszenierung. "Wem fällt den so ein Blödsinn ein? Die rote Hanni ? Also egal wem man wählt, es ändert sich nichts, man bekommt in jedem Fall eine Hanni", so ein User. Ein weiterer User findet das Sujet schlichtweg „peinlich“.

Auch an der SPÖ Niederösterreich lassen viele User kein gutes Haar: "Oh weh, oh weh, o jemine. Wer hat die Plakate der SPÖ NÖ zu verantworten?"

Abgeschaut dürfte sich die SPÖ dieses Sujet von der SPD in Deutschland haben. Dort zog die SPD mit dem Slogan "Er kann Kanzlerin" für Olaf Scholz im vergangenen Jahr in die Bundestagswahl.

© SPD ×

Mit Erfolg: Scholz wurde der Nachfolger der erfolgreichen Angela Merkel. Ob Schnabl in Niederösterreich ein ähnlicher Coup mit diesem Sujet gelingt, bleibt jedoch abzuwarten.