''40 plus'': Mikl-Leitner gibt Wahlziel für NÖ-Wahl aus

NÖ-Wahl: ÖVP-Wahlkampfauftakt mit über 3.200 Gästen in St. Pölten Die ÖVP ist am Montagabend mit über 3.200 Gästen im VAZ St. Pölten offiziell in den Landtagswahlkampf gestartet. Bundeskanzler und Bundesparteichef Karl Nehammer erklärte beim Auftakt, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sei "die richtige Frau an der Spitze des Landes".