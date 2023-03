NÖ: FPÖ bietet ÖVP Koalition an

Die Freiheitlichen wollen damit die SPÖ ausstechen.

Etwas mehr als fünf Wochen nach der Landtagswahl in Niederösterreich bietet die FPÖ der ÖVP an, in Koalitionsverhandlungen zu treten. Die Partei von Mikl-Leitner hatte zuletzt mit der SPÖ verhandelt, eine Einigung konnte bisher aber nicht erzielt werden.

„Seit Wochen verhandeln ÖVP und SPÖ am Wählerauftrag vorbei. Es geht nichts weiter und es gibt keine Ergebnisse“, so Landbauer. Man sei deshalb bereit, in ernste Verhandlungen mit der ÖVP zu treten. Gleichzeitig formulierte der FPÖ-Chef 5 Punkte.

Wenn verhandelt wird, dann nur mit der FPÖ und nicht parallel mit der SPÖ. Ein lösungsorientierter Verhandlungsplan muss im Vorfeld festgelegt werden. Die Ergebnisse müssen transparent kommuniziert werden. Es muss eine faire Kompetenzverteilung in der Landesregierung geben. Finanz-und Personalverantwortung müssen getrennt werden.

Am Mittwoch meldete sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zu Wort und appellierte, dass das "Interesse des Landes" über "den persönlichen Befindlichkeiten" stehen müsse. Übergeordnetes Ziel ihrer Partei sei, mit allen Regierungsparteien, also mit SPÖ und FPÖ, ein Arbeitsübereinkommen zu schließen. "Fest steht aber auch, dass es nur dann ein Arbeitsübereinkommen geben kann, wenn es mit den Vorstellungen vereinbar ist, denen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die größte Zustimmung erteilt haben." Also mit jenen der Volkspartei.



