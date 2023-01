Sondersitzung als Debüt für den neuen Plenarsaal

Im frischrenovierten Parlament steht am Mittwoch die erste Plenarsitzung an.

Wien. Am 12. Jänner kehrte der Nationalrat offiziell ins Parlamentsgebäude zurück, ÖSTERREICH berichtete. Nach den großen Eröffnungsfeierlichkeiten tagten bereits zahlreiche Ausschüsse, Parlamentklubs übersiedelten, man gewöhnte sich an das neue alte Hohe Haus.

Plenar-Debüt. Eine erste Plenar-Sitzung war eigentlich erst für den 31. Jänner geplant, nun findet das Sitzungs-Debüt aber schon eine knappe Woche früher statt: Auf Verlangen der SPÖ kommt der Nationalrat schon am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen. Zum Thema Teuerung will man den Bundeskanzler in die Mangel nehmen, dafür ist auch eine dringliche Anfrage an ihn zu erwarten. Ebenso soll ein Antrag über eine Verlängerung des ÖVP-U-Ausschusses eingebracht werden.