Das ist der lustigste Stimmzettel der Welt

In weniger als drei Wochen wird die Landtagswahl in Kärnten geschlagen. Die Parteien bringen sich in Stellung, auch der ein oder andere kuriose Parteiname findet sich auf dem Stimmzettel.

"Bündnis für Kärnten, Bündnis Zulunft Österreich, Gemeinsam für Freisach, Eine Gute Option, Freistaat Kärnten, Liste Jörg", lautet der wohl kurioseste Listenname in Österreich. Hinter dem langen Namen verbirgt sich ein Zusammenschluss aus diversen Splittergruppierungen. Kurioser Fun Fact: Der Name auf dem Stimmzettel wurde falsch abgedruckt, eigentlich sollte der Name "Gemeinsam für Fresach" lauten. Auf dem Stimmzettel steht jedoch "Gemeinsam für Friesach" © Georg Waldmensch/Twitter Spitzenkandidat am 5. März soll Karlheinz Klement sein. 2002 zog Klement in den Nationalrat ein, überwarf sich später aber mit Jörg Haider und wurde von der FPÖ ausgeschlossen. © BFK × Anschließend zog es ihn zum BZÖ. Das BFK Kärnten versteht sich selbst als "patriotisches Bündnis mehrerer patriotischer Organisationen, welche sich ein Ziel gesetzt haben – die Negativentwicklung und dem Linksdrall in Kärnten ein Ende zu setzten!". Ob der Einzug in den Kärntner Landtag am 5. März gelingt, ist jedoch fraglich.