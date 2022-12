'Eier länger halten': Grüne sorgt für derbe Lacher im Parlament

Diesen Moment wird die Grüne Abgeordnete Ulrike Fischer so schnell nicht vergessen. Bei einer Rede über Eier bricht sie vor Lachen in Tränen aus.

Ulrike Fischer von den Grünen konnte sich bei ihrer Rede die Lacher nicht mehr verkneifen. Bei der Rede ging es um den Eierantrag, welcher auf die "Durchführung einer Haltbarkeitsanalyse und Einsatz für eine Anpassung der europäischen Regelungen betreffend die Verkaufsfrist von Eiern" abzielt.

Doch bereits am Beginn ihrer Rede kann sich Ulrike Fischer von den Grünen kaum ihr Lachen zurückhalten. "Ich erinnere mich, als wir im Ausschuss erstmals über den Eierantrag diskutiert haben, damals war es noch eine kleine Geschichte, so ein kleines Ei. Doch jetzt hat die Europäische Kommission endlich verstanden, wie wichtig Eier sind", so die Grüne Abgeordnete. Bereits hier kommt Fischer der erste Lacher aus, doch sie versucht sich noch am Riemen zu reißen. Sie referiert weiter: "Dass Eier länger halten, ist uns allen klar......". Dann kann sich die Abgeordnete vor Lachen nicht mehr halten.

Selbst auf den hintersten Reihen des Plenarsaals ist Gelächter ausgebrochen.