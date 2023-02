FPÖ klagt SPÖ wegen Russland-Vorwürfen

Russland-Vorwürfe gegen FPÖ könnten Rechnungshof aktivieren Von ÖVP und SPÖ setzte es am Samstag erneut Kritik an den Freiheitlichen wegen der Vorwürfe. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker wertete all das als Versuch, den Freiheitlichen mit einem erfundenem Schauermärchen einen Skandal anzudichten.