Kogler macht Ernst: VP-Bund muss jetzt bluten

Wien. Ende Jänner urteilte der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS), der Seniorenbund sei Teil der ÖVP. Fünf Landesverbände hätten damit keinen Anspruch auf Corona-Hilfen für Vereine gehabt. Das zuständige Kogler-Ressort prüfte, nun macht man ernst.

Millionen. Am Donnerstag erklärte sein Ministerium offiziell, die unzulässigen Gelder vom Seniorenbund zurückzufordern. Kogler lässt die VP-Bünde jetzt bluten: Insgesamt rund 2,5 Millionen Euro müssen sie an den Staat zurückzahlen. 1,12 Millionen davon entfallen auf die Landesorganisationen in Oberösterreich, Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Wien. 1,34 Millionen Euro an Hilfen müssen von 298 Bezirks- und Ortsgruppen des Seniorenbundes in Öberösterreich wieder retour.