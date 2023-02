Kurios: ÖVP-Plakolm brachte falschen Klebe-Opfern Frühstück

ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm sorgte gestern für Schlagzeilen, als sie vermeintliche Stau-Opfer der Klima-Kleber mit Frühstück versorgte. Plakolm dürfte aber wohl an der falschen Adresse gewesen sein.

Seit gestern ist die neue Protestwelle der Klima-Kleber angelaufen. Aktivisten und Aktivistinnen der "Letzten Generation" haben am Dienstag in der Früh den Verkehr vor dem Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing blockiert, indem sie sich teils mit einer Hand auf die Fahrbahn klebten. Die Polizei begann gegen 8.00 Uhr mit der Auflösung des unangemeldeten Protests. Während der Blockade bekamen die Aktivisten Unterstützung von einem Zusammenschluss aus Organisationen der "For Future"-Bewegung.

Am Montag zu Beginn der neuen Aktionswelle der "Letzten Generation" hatte Jugendstaatssekretärin und Obfrau der Jungen ÖVP, Claudia Plakolm, Kipferl an die im Stau stehenden Autofahrer verteilt. Ihr Motto war: "Geben statt kleben." So lautete zumindest vermeintlich die Geschichte. Doch Plakolm dürfte wohl an Personen Kipferl aufgeteilt haben, die gar nicht mit dem Klima-Stau zu tun.

© JVP/Gsöls

Denn Plakolm verteilte das Frühstück gestern vor acht Uhr beim Schwarzenbergplatz, der Protest fand aber wenig später beim Naschmarkt bei der Secession statt.

Herr Berger von der JVP erklärt mit, dass @claudiaplakolm das Frühstück bei der Secession vor 8 verteilt hat und dann ins Büro gefahren ist. Sie war also schon weg als der Protest pünktlich um 8 begonnen hat. https://t.co/pquUih5g98 — Wilfried Embacher ???????? (@WilfriedEmbach1) February 13, 2023

Plakolm dürfte wohl zur falschen Zeit und am falschen Ort Kipferl an Stau-Opfer verteilt haben.