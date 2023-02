Nach Fußballer-Mord: Aufregung um FPÖ-Tweet

Der Mord an Ex-Nationalspieler Volkan Kahraman erschütterte gestern Österreich. FPÖ-Mandatar Harald Vilimsky sorgte im Zuge des Mordes mit einem Tweet für Aufsehen.

Die einst besten Freunde Orhan S. (†46) und Volkan Kahraman hatten sich zuvor im Cafe La Strada getroffen, wo offenbar ein heftiger Streit zwischen den beiden Austro-Türken entbrannte. Wie ÖSTERREICH erfuhr, ging es dabei vermutlich um eine Frau – laut Zeugen um die Ehefrau des mutmaßlichen Schützen.

Nachdem sich der Streit, der beiden auf die Straße verlagert hatte, zückte der Täter eine Waffe und schoss Kahraman in den Kopf, danach richtete er sich selbst. Die Reanimationsversuche verliefen allerdings erfolglos. Die Beamten stellten die Tatwaffe sicher, es handelt sich um eine kleine Faustfeuerwaffe.

Die Tat sorgte auch auf politischer Ebene für Aufsehen. Der FPÖ-EU-Mandatar Harald Vilimsky spielte in einem Tweet auf den Aufreger-Sager von Gottfried Waldhäusl (Wien wäre noch Wien, wenn die SPÖ in Wien die FPÖ-Asylpolitik vor 20 Jahren umgesetzt hätte) an. "Schießerei und Mord auf offener Straße. Nein, Wien hat sich nicht verändert. Alles nur rechtsrechte Propaganda. Oder?", so Vilimsky auf Twitter.

© HaraldVilimsky/Twitter

Die Kommentare zu dem Tweet fielen gemischt aus. "Und diesen Fall nutzt du für deine rechtsrechte Propaganda? Unfassbar.", so ein User. "Doch, Wien hat sich verändert. Es kommt mittlerweile seltener vor als früher.", so ein anderer User.