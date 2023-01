ÖVP-Sachslehner will Kopftuch-Verbot wieder einführen

Obwohl der Verfassungsgerichtshof das Gesetz gekippt hat, will Ex-ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner es quasi durch die Hintertür wieder einführen.

Laura Sachslehner startete in ihrem Buch „An den Pranger“ den nächsten Vorstoß in Sachen Islam. Konkret forderte sie die „Wiedereinführung des Kopftuchverbots an Kindergärten und Schulen“ in den Hausordnungen der jeweiligen Träger.

Sachslehner: Kopftuch-Verbot in den Kindergärten.

Wie berichtet, hatte der VfGh das von ÖVP und FPÖ eingeführte gesetzliche Verbot aufgehoben. Sachslehner will dieses Urteil aushebeln: Volksschulen und Kindergärten sollten die Möglichkeit bekommen, ein Kopftuchverbot über ihr Hausrecht zu verhängen, „wie das in Belgien und den Niederlanden“ geht. Sachslehner weiter: "„Das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung von Frauen hindert Frauen und Mädchen in unserem Land, selbstbestimmt und frei aufzuwachsen und sich entwickeln zu können. Es hindert Frauen und Mädchen daran, sich in ihrer Jugend frei entfalten zu können, und zwingt sie, rund um die Uhr eine politische und religiöse Botschaft auf dem Kopf zu tragen. Auch wenn manche nun einwenden mögen, dass es nur wenige Fälle betrifft: Jeder Fall ist einer zu viel.“