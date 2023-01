Pinkel-Attacke auf Klima-Kleber: Wirbel um FPÖ-Nepp

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp sorgt mit einem fragwürdigen Bild auf Facebook für Aufregung. Soll man auf festgeklebte Klima-Aktivisten urinieren?

Über die Frage, an welche Grenzen sich Politiker zu halten haben, wird derzeit bereits nach dem Auftritt von Bundeskanzler Karl Nehammer in der "ZiB 2" diskutiert. Eine ganz neue Dimension erreicht Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp: Auf Facebook postete er ein Piktogramm ähnlich eines Verkehrszeichens, auf dem angedeutet wird, wie eine Person auf einen auf der Straße festgeklebten Klima-Aktivisten uriniert. "Zeit für ein neues Verkehrszeichen?", fragt Nepp mit einem Zwinkersmiley provokant in die Runde.

Doch das Posting dürfte für den FPÖ-Mann nach hinten losgehen – denn auch seiner eigenen Fangemeinde geht der fragwürdige Vorschlag zu weit. Der Großteil der Reaktionen in den Kommentaren sind eindeutig: "Wie tief kann man fallen?", fragt ein User, "Geht's noch primitiver? Zum Fremdschämen!", kritisiert eine Userin.

Manche greifen Nepp auch direkt an: "Der Sieger des Niveaulimbos für den Monat Jänner steht schonmal fest", ist in den Kommentaren zu lesen – genauso wie: "Vielleicht doch ein bissl nachdenken, bevor man seine intimen Vorlieben veröffentlicht!"