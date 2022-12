Polit-Paten für Iranopfer

Nationalräte erhoffen sich internationale Aufmerksamkeit für die Gefangenen.

Wien/Teheran. Heimische Abgeordnete solidarisieren sich mit den im Zuge der Proteste im Iran vom Mullah-Regime inhaftierten und zum Tode verurteilten Personen.

Aktion. 183 Patenschaften – so viele wie Abgeordnete im Parlament sitzen, übernehmen die Politiker nun. Nur die Freiheitlichen beteiligen sich nicht.

Patenschaften. Neos-Mandatar Helmut Brandstätter ist nun Pate für den iranischen Rapper Toomaj Salehi. Grüne Klubchefin Sigrid Maurer hat die Patenschaft für die Journalistin Niloofar Hamedi.

Zeichen. Zusätzlich richteten die Politiker ein Schreiben an den iranischen Botschafter in Wien. So soll internationale Aufmerksamkeit erreicht werden. „Das ist das wirksamste Mittel“, begründete Maurer. „Die Barbarei“ des iranischen Regimes sei nicht mehr hinnehmbar.