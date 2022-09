SPÖ-Aufstand gegen Trauerbeflaggung bei Queen-Begräbnis

Noch sind es einige Tage bis zum Begräbnis von Queen Elizabeth II. In der heimischen Politik geht es aber wegen einer Weisung des Bundeskanzleramtes zu Trauerbeflaggung rund.

Die Weisung aus dem Bundeskanzleramt, an allen Schulen, Ministerien und anderen öffentlichen Gebäuden die Flaggen am kommenden Montag beim Begräbnis der auf halbmast zu setzen, sorgt in den Reihen der SPÖ für Aufregung.

Der Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreterinnen findet diesen Umstand nicht angebracht. " Präsident Rupert Dworak: „Bei allem Respekt vor der verstorbenen englischen Königin. Aber es ist für mich völlig unverständlich, dass hier eine Trauerbeflaggung für ein nicht demokratisch legitimiertes Staatsoberhaupt, noch dazu für ein Land, das nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist, angeordnet wird.“

Unverständnis und Ärger über den Trauerbeflaggungs-Erlass auch beim GVV-Österreich-Vorsitzenden Andreas Kollross: „Österreich ist eine demokratische Republik. Und ich persönlich lehne auch jede monarchistische Tendenz ab.“

Bundespräsident Alexander van der Bellen wird am kommenden Montag beim Begräbnis der Queen in England zu Gast sein. Bundeskanzler Nehammer hatte kurz nach dem Ableben sein Beileid ausgedrückt.