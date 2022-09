Der Schulstart ist Grund zur Aufregung. SPÖ-Bürgermeister Andi Babler kritisiert den ÖVP-Bildungsminister Polaschek wegen der für ihn fehlende Regeln zum Schulstart stark.

Das neue Schuljahr hat mit dem heutigen Tag begonnen, die Kritik an ÖVP-Bildungsminister Polaschek will jedoch nicht abreißen. Nun startet der Bürgermeister von Traiskirchen einen Frontalangriff auf Polaschek. Zur Erinnerung: Verpflichtende Tests gibt es an den Schulen keine, Masken müssen auch nicht getragen werden. Beides wird jedoch „empfohlen“. Der Schulstart ist Grund zur Aufregung. SPÖ-Bürgermeister Andi Babler kritisiert den Bildungsminister Polaschek wegen der für ihn fehlende Regeln zum Schulstart stark.

Für Babler sind diese Regeln ein Affront. "Herr Bildungsminister. Schulstart, meine Erwartungshaltung, die sehr gering war, ist leider bestätigt worden. Sie haben nichts auf die Reihe bekommen, was ein bisschen mehr strukturelle Sicherheit bei den Schulen, und Kindergärten anbelangt", so der Babler in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Auch die fehlenden technischen Voraussetzungen wie Lüftungsunterstützungen bemängelt der SPÖ-Politiker.

Besonders stört sich der Traiskirchner Bürgermeister an der neuen Regel, wonach infizierte Schüler und Lehrer mit Maske am Unterricht teilnehmen dürfen. "All dies ist wissenschaftlich ein Wahnsinn", so Babler. Einschränkungen an Schulen wolle Babler nicht mehr, "aber man muss alles tun, um mehr Sicherheit in die Bildungseinrichtungen zu bringen, hier haben Sie versagt".

Für Babler sei Polaschek zudem das Symbol des Versagens. Man darf gespannt sein, wie sich dieser offene Schlagabtausch fortsetzt.