Das wichtigste Gremium der Roten wird Mittwoch Vor-Entscheidung liefern.

High Noon. Das SPÖ-Präsidium am Mittwoch könnte emotionsgeladen werden. Neben den stimmberechtigten Mitgliedern – die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sowie ihre Stellvertreter – sitzen auch mehrere „kooptierte“ Spitzenfunktionäre dabei. ÖSTERREICH erklärt nun, wer in diesem Gremium SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner unterstützt, wer Hans Peter Doskozil folgt, wer gegen beide ist, wer neutral sein könnte.

Zehn Stimmberechtigte, zehn Kooptierte

Who is who. Neben den Stimmberechtigten werden dieses Mal auch sämtliche kooptierte Mitglieder – etwa ÖGB-Boss Wolfgang Katzian, Gewerkschafter Wimmer, Klubchef-Vize Jörg Leichtfried, Salzburgs SP-Landeschef David Egger, Seniorenvertreter Peter Kostelka und EU-Mandatar Andreas Schieder – erwartet.

Präsidium mit Gästen:



Wer sich für, wer gegen Rendi stellt

Pro Rendi:

Doris Bures, Nationalratspräsidentin, pro Rendi

E.-M. Holzleitner, Frauenchefin, pro Rendi

Peter Kaiser, Kärntner SPÖ-Chef, gegen Dosko

Michael Ludwig, Wiens SP-Chef, pro Rendi

C. Matznetter, Kassier, pro Parteichefin

Selma Yildirim, Frauen-Vizechefin, pro Rendi

Gerhard Schmid, Akademiechef, pro Rendi

Neutral:

Sven Hergovich, NÖ-SP-Chef, hält sich raus

Georg Dornauer, Tirols SP-Chef, abwartend

Paul Stich, SJ-Chef, wohl für einen Dritten

Kontra Rendi: