Gleich zwei Ex-ORF-Chefs im Rennen um SP-Vorsitz?

Gemeinsamer Auftritt mit Ludwig und Suche nach ''Überraschungscoup''.

Rote Suche. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will bleiben. Das hat sie intern und extern kundgetan. Trotzdem geht man in der SPÖ – hinter den Kulissen wohlgemerkt – immer intensiver auf die Suche nach einem schlagkräftigen neuen SP-Kanzlerkandidaten. In weiten Teilen der SP geht man schließlich davon aus, dass Burgenlands Hans Peter Doskozil nach der Kärnten-, „allerspätestens nach der Salzburg-Wahl“ einen Anlauf nehmen werde, um Rendi-Wagner zu ersetzen.

Ein Szenario, das mächtige Teile der SPÖ nicht wollen. Sie wollen dagegenhalten. Genannt wurde etwa Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz – der gestern gemeinsam mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auftreten sollte – als möglicher Kandidat. Andere wie­derum glauben, dass Medienmanager Gerhard Zeiler – er wollte ursprünglich 2016 antreten – ein „Überraschungscoup“ sein könnte.