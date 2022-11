9 Millionen Klima-Gutscheine bei Post eingelöst

Die Klima-Bonus-Gutscheine hielten die Post-Bank-99 ordentlich auf Trab.

Wien. Eigentlich startet das Weihnachtsgeschäft der Post erst Mitte November – diesmal schon im September. In den 1.750 bank99-Geschäftsstellen zwischen Eisenstadt und Bregenz wurden bisher mehr als neun Millionen Klima-Sodexo-Gut­scheine in bar eingelösten (Stand 14.11.) Das entspreche einem Volumen von über 450 Mio. Euro, so die Post. Der 500-Euro-Bonus wurde ja mit zehn 50-Euro-Gutscheinen ausgezahlt. Knapp 300 Mitarbeiter wurden zusätzlich in die Filialen geschickt.