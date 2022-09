Für Queen-Begräbnis ordnet Bundeskanzleramt Trauerbeflaggung an

Auch Österreich wird nächsten Montag, am Tag des Begräbnisses der Queen, Anteil nehmen. Das Bundeskanzleramt ordnete die Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude an.

Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen wird am kommenden Montag in London vor Ort sein, wenn sich die Welt von Queen Elizabeth II verabschiedet. Auch in Österreich wird Anteil genommen, nämlich mit einer Trauerbeflaggung. Dies geht aus einem Mail aus dem Bundeskanzleramt hervor. An Ministerien, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden sollen die Fahnen auf halbmast gesetzt werden.

Das für die Bundesgebäude zuständige Kanzleramt hat dies in einem Schreiben angeordnet und die Landeshauptleute ersucht, Vorkehrungen zu treffen. "Aus Anlass des Ablebens Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. sind Flaggen in den Staatsfarben auf allen bundeseigenen und jene nicht im Bundeseigentum stehenden Gebäuden, in denen Dienststellen des Bundes untergebracht sind am Beisetzungstag von 7.00 Uhr – 19.00 Uhr auf Halbmast zu hissen. Die EU Flagge ist einzuholen", so das Bundeskanzleramt.

Neben Van der Bellen hatte auch Bundeskanzler Nehammer direkt nach dem Tod der Queen kondoliert. Immer wieder werden die Fahnen in Österreich auf halbmast gesetzt, auch nach dem Terroranschlag in Wien im November 2020 war dies der Fall.