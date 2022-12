Gewessler lässt um über 3.000€ pro Monat 'coachen'

Berater-Millionen reichen nicht: Klima-Ressort wird für tausende Euro gecoacht.

Wien. Die Aufregung um die Ausgaben des Klimaministeriums reißt nicht ab: Nach Berater-Millionen und 400.000 Euro für Pressekonferenzen, ÖSTERREICH berichtete. Nun der nächste grüne Bock.

Coachings. Wie eine Neos-Anfrage zeigt, lässt man sich im Ressort von Ministerin Leonore Gewessler teuer weiterbilden: Alleine im ersten Halbjahr heuerte man sieben verschiedene Coaches für Mitarbeiter-Weiterbildungen an. Gesamtkosten: Stolze 18.580 Euro. Gewessler ließ also für über 3.000 Euro pro Monat coachen.

Qual der Wahl. Wie das Klimaministerium auf ÖSTERREICH-Nachfrage bestätigt, können alle 1.100 Mitarbeiter des BMK Coachings in Anspruch nehmen. Dazu wird ihnen gar eine Liste mit bewährten Coaches gestellt, wer damit nicht zufrieden ist, kann andere Angebote einholen, dafür braucht es nur eine Genehmigung.

Welche Bereiche des Ministeriums die Coachings in Anspruch nahm, will man nicht beantworten. Ebenso waren die Gesamtkosten für 2022 auf Nachfrage nicht zu erheben.