Leonore Gewessler (Grüne) ist auf USA-Reise. Die Klimaministerin wird mit dem Flieger nach Washington reisen.

Einerseits trifft sie in Washington politische Kontakte wie die US-Energieministerin Jennifer Granholm oder den US-Sonderbeauftragten für Klimaschutz, John Kerry. Anschließend ist sie in Pittsburgh beim Ministertreffen der Mission Innovation, einer Vereinigung von 22 Staaten und der EU, die gemeinsam den Umstieg auf Erneuerbare Energien beschleunigen wollen.

Im Zentrum der Reise stehe der Umstieg von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare Energien, teilte das Ministerium im Vorfeld mit. In Gewesslers Delegation seien auch Vertreter österreichischer Firmen aus dem Bereich Klimatechnologie, klimafreundlicher Industrie und Erneuerbarer Energien. Es seien in Washington auch Gespräche mit österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmern geplant.

Das Projekt "Mission Innovation" war 2015 am Rande der Klimakonferenz in Paris von 20 Ländern gegründet worden. Österreich trat 2018 bei. Der heimische Schwerpunkt liegt dabei auf der "Grünen Industrie". "Wir sind in Österreich Vorreiter im Bereich Erneuerbare Energien und Umwelttechnologie. Und diesen Vorsprung gilt es jetzt auch zu nützen. Dafür müssen wir dranbleiben - mit innovativer Forschung und mutiger Politik", so Gewessler. Österreich sei im Rahmen der Organisation "federführend in den Bereichen Wasserstoff, Grüne Industrie und urbane Transformation tätig".