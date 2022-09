Halbe Bundesregierung ist jetzt in New York City

Die türkis-grüne Regierungsspitze ist bis Mittwoch in der US-Metropole.

New York, USA. Reisewoche für die Staatsspitze: Gestern flogen Kanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg in der Premium Holzklasse nach New York vor - Bundespräsident Alexander Van der Bellen zog nach der Queen-Trauerfeier aus London nach. Heute steht die Eröffnung der UN-Generalversammlung an - inklusive Rede von VdB.

Aber auch Bildungsminister Martin Polaschek und Umweltministerin Leonore Gewessler sind in den USA. Mit dem Langstrecken-Flug ist die Grüne nicht sehr klimafreundlich unterwegs. Nachhause fliegen Kanzler & Co. dann zusammen - mit VdB am Mittwoch.