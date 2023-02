Heizungs-Aus: Gewessler noch radikaler als Habeck

Was in Deutschland für Aufregung sorgt, soll auch bei uns Realität werden.

Wien/Berlin. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten – schon ab 2024 sollen nur noch neue Heizungen mit mindestens 65 % erneuerbarer Energie eingebaut werden. Dafür erntete er viel Kritik, die heimische Umweltministerin Leonore Gewessler kann diese wohl nicht verstehen.

Neubauten. Denn in Österreich sind die Pläne ähnlich: In Neubauten sollen keine Gasheizungen mehr verbaut werden dürfen, auch kaputte Öl- und Kohleheizungen sollen nur durch Erneuerbare ersetzt werden dürfen. Gelten soll das mit Inkrafttreten des Gesetzes, also möglicherweise vor 2024.

Strenger. Im Fahrplan zum fossilen Verbot ist Gewessler sogar strenger als Habeck: Anstatt 2045 soll das komplette Öl- und Gas-Heizungs-Aus 2040 sein.