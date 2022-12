Kanzler Nehammer kündigte am Sonntag an, den Energieschutzschirm nach deutschem Vorbild erweitern zu wollen.

Nach der Strompreisbremse kommt nun ein erweiterter Energieschutzschirm nach deutschem Vorbild, kündigte Kanzler Nehammer am Sonntag in der ORF-Pressestunde an. Der Heizkostenzuschuss soll nun einem erweiterten Bezieherkreis zur Verfügung stehen – die Auszahlung erfolgt wie bisher über die Länder. Außerdem sollen 50 Millionen Euro als Sicherheitsnetz gegen Delogierung und Obdachlosigkeit aufgewendet werden. Auch Betriebe sollen vom erweiterten Energiekostenzuschuss profitieren. Details will die Regierung noch vor Weihnachten vorstellen.

Zudem kündigte Nehammer im Rahmen der Asyl-Krise eine Zusammenarbeit mit Ungarn an. Man plane eine gemeinsame Polizeioperation, um die Außengrenzen zu schützen – die Vorbereitungen dazu würden bereits laufen, so Nehammer.