× Kanzler-Duell: Rendi hängt Nehammer ab

Wäre heute Nationalratswahl – die Kanzlerpartei ÖVP käme nur auf Platz 2.

Wien. Woche für Woche stellt die Lazarsfeld-Gesellschaft für ÖSTERREICH die Sonntags- und Kanzlerfrage – und errechnet mit großer Stichprobe (2.000 Interviews von 22. bis 30 August, maximale Schwankung 2,24 %) sehr verlässliche Werte.

■ SPÖ klar vorn. Demnach liegt die SPÖ weiterhin (wie seit Februar) klar auf Platz 1. Konkret kommt die Partei von Pamela Rendi-Wagner auf 30 %, wobei noch unklar ist, welche Auswirkungen das Finanz­desaster der Wien Energie auf den roten Höhenflug hat. Zwar war die Affäre im Er­hebungszeitraum schon bekannt – um diese Frage wirklich zu beantworten, muss dass Thema bei den Menschen aber länger sickern.

■ ÖVP hilft Teuerungspaket nicht. Das gilt aber auch für positive Nachrichten – und diese wäre die Auszahlung des Teuerungsbonus, der diese Woche startet, für die Regierung gewesen. Und so findet sich die ÖVP – trotz eines leichten Plus – mit 21 % nur auf Platz 3, eine Blamage für eine Kanzlerpartei.

■ Rendi gewinnt Kanzlerduell. Was besonders bemerkenswert ist: Seit Juli führt Rendi-Wagner vor dem amtierenden Bundeskanzler Karl Nehammer auch in der Kanzlerfrage. 19 % sind zwar kein Ruhmesblatt und auch die Zahl der Unentschlossenen ist mit 43 % hoch – doch ein solcher Absturz eines amtierenden Regierungschefs ist beispiellos.

■ Wo Rendi punktet. Bei der Kanzlerfrage sieht man auch sehr schön, wo die beiden Kontrahenten ihre Stärken und Schwächen haben: Rendi ist bei den Männern acht (!) Punkte vor Nehammer, in allen Altersgruppen ebenfalls – nur bei den über 60-Jährigen kommt es zwischen der SPÖ-Chefin und dem Kanzler zu einem Patt: 23 % Nehammer, 24 % Rendi. Bei kleinen Angestellten führt Rendi, bei Arbeitern nur sehr knapp. Ihr gehören auch klar die Städte, wo sie Nehammer mit gleich 10 Punkten abhängt.

■ Die Stärken Nehammers. Bei den Frauen kommt der Kanzler wenigstens auf ein Unentschieden – bei leitenden Angestellten und Beamten führt er klar, Selbstständige wählen ihn ebenfalls. Am Land ist Nehammer noch vorne – doch schon kleinere Städte gehören Rendi.